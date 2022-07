“Onde eu Nasci Passa um Rio” e “Tudo, tudo, tudo” de Caetano Veloso fazem parte do repertório do concerto.

No concerto "Tudo Caetano" vai poder ouvir um repertório de 14 músicas do cantor Caetano Veloso, interpretadas por Ilana Volcov e Wagner Barbosa, dois músicos naturais do Brasil. O espetáculo realiza-se a 23 de julho, às 21h, no espaço da mezanine da loja Casa Oliveiras, em Lisboa.