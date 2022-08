Casa velha, os novos brancos do Douro

As mais lidas GPS

A vinha domina o entorno da aldeia de Favaios, no planalto de Alijó, acima do Douro, em Trás-os-Montes

A marca Casa Velha é antiga, dos anos 1960, mas nunca alcançou a notoriedade que poderá vir a ganhar agora, com o lançamento destes quatro novos brancos, todos DOC Douro, com equilíbrios perfeitos entre aromas e frescura – o entrada de gama, da vindima de 2021, a €4,50, um monocasta de Gouveio, por €5,75, um Reserva, de 2020, a €8, e um Grande Reserva (das mesmas castas, mas onde se nota mais a madeira do estágio), de 2019, por €15.