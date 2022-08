MTV VMAs 2022: a noite de Taylor Swift

Taylor Swift foi uma das grandes protagonistas dos MTV Video Music Awards 2022, que decorreram na madrugada de segunda-feira, em Nova Jérsia. A artista levou para casa o prémio Melhor Vídeo do Ano, com All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version), Melhor Vídeo Longo e Melhor Realização e ainda anunciou um novo álbum.



Ao longo de três horas, as estátuas do astronauta da MTV foram distribuídas por veteranos da indústria como os Red Hot Chili Peppers (melhor rock) ou Nicki Minaj (melhor hip-hop) mas também por novos rostos como Jack Harlow (canção do verão), Lil Nas X (melhor colaboração, com Jack Harlow, para Industry Baby) e Dove Cameron (artista revelação).