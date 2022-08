Piscinas em Lisboa onde pode petiscar

Se é verdade que a praia continua a ser a opção mais concorrida para desfrutar do calor, não podemos deixar de concluir que as piscinas, mais acessíveis, práticas e, não raro, glamorosas, têm vindo a ganhar cada vez mais apoiantes – principalmente depois da realização deste trabalho, em que percorremos Lisboa e arredores em busca das melhores piscinas com serviço de comes e bebes – o complemento perfeito para uma descontraída tarde de verão.