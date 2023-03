Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

Há atrasos de quase um ano nos processos de avaliação do Instituto do Cinema e Audiovisual

1. A criação original Nau Nau Maria, dirigida por Alice Azevedo, vai estrear no sábado, 4 de março, no Cine-Teatro de Torre de Moncorvo, no âmbito da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II. Posteriormente, a digressão vai percorrer mais de 10 concelhos do país, entre março e outubro.

O espetáculo Nau Nau Maria parte da adaptação da História Trágico-Marítima (editada no séc. XVIII por Bernardo Gomes de Brito) e integra o projeto Próxima Cena, uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II, do BPI e da Fundação "la Caixa". Em palco vão estar os atores Cire Ndiaye e João Nunes Monteiro. Pode consultar toda a informação disponível no site.







Tiago Frazão



2. O novo ciclo de programação do espaço Livraria Barata – Lugar de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa inaugura, esta sexta-feira, a exposição Janela Discreta, que reúne trabalhos de desenho, ilustração e pintura de vários artistas, que foram desafiados por Pedro Moura a criar uma imagem que representasse aquilo que gostariam de ver espelhado nas suas janelas.



A exposição, disponível até 28 de abril, convida ainda a um conjunto de visitas guiadas e conversas com Pedro Moura e alguns dos artistas que participaram no projeto. A entrada é gratuita, mas está sujeita a marcação prévia.



3. Esta sexta-feira, estreia na RTP2, às 22h55, o filme A Viagem à Grécia, do cineasta britânico Michael Winterbottom. A narrativa acompanha Steve e Rob, que passam seis dias em locais míticos, começando nas ruínas da Troia antiga, na atual Turquia, e dirigindo-se depois para a Grécia. Pelo caminho há discursos sobre a tragédia, a comédia, a astronomia, a biologia e muito mais.

4. A mostra de cinema Ampla sugere cinco produções, de cinco géneros diferentes. para assistir, em Lisboa, de 3 a 5 de março, na Culturgest. O evento vai reunir uma seleção das produções mais premiadas nos festivais de cinema portugueses de 2022. O documentário Cesária Évora, dirigido por Ana Sofia Fonseca, vai ser transmitido esta sexta-feira, às 21h00, e o filme Mato Seco em Chamas, de Joana Pimenta e Adirley Queirós, pode ser visto a 5 de março, às 15h. Pode consultar toda a programação disponível no site.



Cesária Évora Pierre René-Worms

5. O espetáculo de dança Porque é Infinito, com direção artística de Victor Hugo Pontes, vai estar em cena, de 3 a 5 de março, no Teatro São Luiz, em Lisboa. Partindo de Romeu e Julieta, de Shakespeare, Victor Hugo Pontes elabarou um trabalho que junta a coreografia à palavra. Os bilhetes custam entre €12 e €15.



6. O artista luso-sueco Filipe Karlsson, que acaba de editar o seu novo EP Mãos Atadas, sobe a palco, a 3 de março, às 22h, no Salão Brazil, em Coimbra. Este é o último EP da primeira trilogia de curtas-durações do artista a solo.