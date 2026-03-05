Benfica lamenta morte de Lobo Antunes, 'um dos seus mais ilustres adeptos'

Em comunicado, o clube da Luz sublinha a "ligação afetiva" de décadas que o escritor manteve com a instituição, notando que a paixão de Lobo Antunes pelo Benfica "tantas vezes atravessou a sua própria obra e os seus testemunhos públicos".

O Benfica manifestou esta quinta-feira o seu "profundo pesar" pela morte do escritor António Lobo Antunes, aos 83 anos, classificando-o como uma "referência maior da cultura portuguesa contemporânea" e um dos seus "mais ilustres adeptos".

Em comunicado, o clube da Luz sublinha a "ligação afetiva" de décadas que o escritor manteve com a instituição, notando que a paixão de Lobo Antunes pelo Benfica "tantas vezes atravessou a sua própria obra e os seus testemunhos públicos".

"A sua voz singular na literatura portuguesa expressou sempre uma identidade profundamente enraizada no benfiquismo", refere a nota do clube.

O Sport Lisboa e Benfica recordou ainda passagens marcantes do autor sobre a sua relação com o clube, nomeadamente o impacto simbólico que o futebol tinha durante a Guerra Colonial, período em que o escritor serviu como médico em Angola.

"Entre as muitas palavras que dedicou ao clube, permanece particularmente marcante a recordação dos tempos da Guerra Colonial, quando afirmava que 'enquanto o Benfica jogava, não havia guerra', sublinhando a dimensão simbólica e emocional que o Benfica representava mesmo nos momentos mais difíceis", lê-se no comunicado.

O clube da Luz evocou também a ambição e a ironia do escritor, lembrando o momento em que Lobo Antunes confessou o desejo de ser "o Águas da literatura", numa alusão ao histórico capitão benfiquista José Águas.

"Com o desaparecimento de António Lobo Antunes, Portugal perde um escritor maior e o Sport Lisboa e Benfica um adepto cuja genialidade, pensamento e paixão pelo Benfica ficarão para sempre na memória coletiva do benfiquismo", lê-se na nota de pesar.

O clube endereçou as "mais sentidas condolências" à família, amigos e admiradores do autor, associando-se ao luto de todos os quanto "reconhecem na sua obra e na sua vida um legado maior da cultura portuguesa".

O escritor António Lobo Antunes, um dos maiores nomes da literatura portuguesa desde a segunda metade do século XX, morreu hoje aos 83 anos.

Por diversas vezes apontado como candidato ao Prémio Nobel da Literatura, António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, em 01 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, tendo-se especializado em Psiquiatria, que mais tarde exerceu no Hospital Miguel Bombarda. Optou pela escrita a tempo inteiro em 1985, para combater a depressão que dizia ser comum a todas as pessoas.

"Nunca soube verdadeiramente fazer outra coisa que não escrever", declarou o escritor à agência Lusa, em 2004, quando já tinha recebido o Prémio União Latina (2003) pelo conjunto da obra, e a lista de distinções já ia do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE) ao Melhor Livro Estrangeiro publicado em França ("Manual dos Inquisidores") e ao reconhecimento pela Feira do Livro de Frankfurt (1997), na Alemanha.

O seu primeiro livro, "Memória de Elefante", surgiu em 1979, logo seguido de "Os Cus de Judas", no mesmo ano, sucedendo-se "Conhecimento do Inferno", em 1980, e "Explicação dos Pássaros", em 1981, obras marcadas pela experiência da guerra e pelo exercício da Psiquiatria, que depressa o tornaram um dos autores mais lidos em Portugal.

A República Portuguesa condecorou-o com o Grande Colar da Ordem de Sant'Iago da Espada, em 2004 e, em 2019, com a Ordem da Liberdade. França deu-lhe o grau de "Commandeur" da Ordem das Artes e das Letras, em 2008.

Foi Prémio Camões em 2007.

