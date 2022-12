Vítor Tito: “Estamos a mudar um bocadinho a vida destas pessoas”

O Clube Fenianos Portuenses abriu as portas a grupos de risco através do projeto INCukTurar-te. Integrar através da cultura é a premissa desta iniciativa que decorre até ao final do ano. A SÁBADO acompanhou um ensaio da Academia de Teatro Sénior e conta como foi.

"Vamos fazer um exercício", decretam João Miguel Mota e Joana Mesquita. "Vai ser um bocado bandalheira. Chama-se improviso. Vamos experimentar?" As instruções são dadas pelos formadores do Teatro Experimental do Porto (TEP) a um grupo de sete atores amadores, que desde setembro frequentam os ensaios semanais da Academia de Teatro Sénior. Alguns, como Nocas, Palmira e Ângela, chegaram através de uma IPSS da zona histórica do Porto, outros, como António Soares, Benvinda e Maria Ermelinda inscreveram-se por vontade própria.