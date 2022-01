Rui Chafes, Ryoji Ikeda e José Leonilson nos destaques da programação de Serralves 2022

Assente em cinco eixos base – artistas portugueses, internacionais, parque e meio ambiente, multidisciplinaridade e inovação e foco na coleção – Serralves apresentou esta segunda-feira, dia 24 de janeiro, a programação para o próximo ano artístico. "As pontes entre as disciplinas são importantes para Serralves", reforçou Phillipe Vergne sob o lema "Renovar o passado, construir o futuro" e já depois de Ana Pinho, Presidente do Conselho de Administração, passar em revista o último triénio de atividade no qual se adquiriram mais obras novas, houve uma maior circulação das exposições pelo país e o número de fundadores aumentou. As próximas grandes apostas são a gestão e programação do Campus Cultural da Fundação EDP, estratégia estabelecida através da assinatura de um memorando de entendimento com a Fundação EDP em novembro do ano passado, e a construção do edifício poente do Museu, um projeto de Álvaro Siza Vieira que visa valorizar o conjunto patrimonial de Serralves.