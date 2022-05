Um Filme em Forma de Assim: Quando a poesia nos entra pelos olhos

As mais lidas GPS

Desde que adaptou em 2008 o romance de Agustina Bessa-Luís, A Corte do Norte, que João Botelho se tem dedicado quase exclusivamente a viajar por universos literários portugueses. Tem seguido abordagens e estilos diferentes nesta missão, bem como alguma coragem, atirando a obras que diriam impossíveis de filmar, como O Livro do Desassossego, do heterónimo pessoano Bernardo Soares, em Desassossego (2010).