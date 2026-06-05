Ator de “Top Gun” e “Jumanji” assassinado à porta de casa pelo filho da namorada

James Handy foi encontrado inconsciente com um ferimento de faca no peito. Ainda foi levado para o hospital, mas acabou por ser declarado morto. O filho da namorada ligou para os serviços de emergência e confessou o crime.

James Handy, ator de 81 anos mais conhecido pelos papéis que desempenhou nos filmes Jumanji e mais recentemente em Top Gun: Maverick, foi assassinado em frente à sua casa em Los Angeles pelo filho da namorada – um homem de 44 anos chamado Michael Gledhill, que se encontra neste momento detido, sob fiança de 2 milhões de dólares (1,72 milhões de euros).

A notícia da morte de Handy foi anunciada na quarta-feira, mas na altura foi apenas referido que um homem havia sido assassinado em Tarzana, a noroeste de Los Angeles - não tendo sido divulgado qualquer nome. Os serviços de emergência foram chamados à Rua Erwin pelas 9h30 (17h30 de Lisboa) e encontraram um homem inconsciente com um ferimento provocado por uma faca no peito, segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles. O homem foi imediatamente levado para o hospital, onde acabou por ser declarado morto.

Já na noite de quinta-feira a morte do ator foi tornada pública e só muito recentemente é que foi revelado que ambos os casos estavam interligados.

O filho da namorada acabou por confessar o crime. Para isso, ligou para os serviços de emergência a relatar o sucedido. “Sou o filho do homem e acabei de matar, o pecador”, ouve-se nos áudios gravados pelas autoridades de saúde.

A Tarzana man accused of fatally stabbing his mother's boyfriend allegedly called 911 and declared, "I am the son of man, I just killed the man of sin," before officers arrived at the home, according to the Los Angeles Police Department. https://t.co/gkRVMAC89Z pic.twitter.com/ASTyv5CT0e — KTLA (@KTLA) June 4, 2026

A polícia mobilizou-se de imediato para a casa de Handy, isolou as ruas adjacentes, revistou a casa e conseguiu deter o homem, que confessou ser o assassino. O agressor foi identificado como Michael Gledhill, de 44 anos, que morava na mesma habitação. Às autoridades, o suspeito disse que morava naquela habitação com a mãe - que aparentemente era namorada de Handy.

Foi levado para uma prisão na cidade de Van Nuys e recebeu uma fiança de 2 milhões de dólares, que anda não conseguiu pagar. As forças policiais garantem que este foi um episódio isolado.

"É com grande tristeza que confirmamos que o homem que foi agredido e morto na quarta-feira em Tarzana era o ator James Handy”, confirmou à imprensa Pam Ellis-Evenas, agente do ator.

James Handy era atualmente mais conhecido pelos seus papeis em Jumanji (1995) e Top Gun: Maverick (2022), mas tinha já uma longa carreira ligada ao cinema e televisão. Trabalhou na indústria do entretenimento durante quase 50 anos.

O ator começou a carreira no mundo das séries: apareceu, por exemplo, em sete episódios de NYPD Blue e em seis de Melrose Place – ambos lançados na década de 1990. Além disso, participou também em oito episódios de Alias, no início dos anos 2000.

O seu rosto esteve ainda ligado a dezenas de títulos populares como ER; Lei & Ordem; Os Homens do Presidente; Crime Disse Ela; Arquivo X, Mentes Criminosas, Castle, CSI e Crossing Jordan.