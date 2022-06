As três vidas de Agnès Varda em exposição em Serralves

As mais lidas GPS

A última vez que Agnès Varda (1928-2019) esteve em Serralves foi em 2009, na altura com duas vídeo-instalações: Bord de mer (Beira-mar, 2009), na qual eram projetadas imagens do mar sobre um chão de areia, e Le Tombeau de Zgougou (O Túmulo de Zgougou, 2006), "o mais belo túmulo do mundo", como ela própria dizia, lembra António Preto, diretor da Casa de Cinema Manoel de Oliveira, dedicado ao seu gato, Zgougou.