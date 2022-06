A Capsule Gallery promete uma viagem pela obra do artista urbano através de reproduções fiéis de mais de 50 obras, incluindo as mais icónicas.

A exposição The World of Banksy: the immersive experience abre as portas ao público, na Capsule Gallery Lisbon, situada na Rua Viriato, nº 25, em Picoas, no dia 24 de junho, a partir das 13h.