Teatro Municipal do Porto aposta em modelo de codireção

Com a saída de Tiago Guedes, Cristina Planas Leitão assumirá a direção para o departamento de artes performativas ao qual se juntará um outro diretor, escolhido por concurso público internacional, que assumirá funções o mais tardar a partir de janeiro do próximo ano.

O mote da conferência de imprensa, na qual esteve presente o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira e o ainda diretor do Teatro Municipal do Porto (TMP), Tiago Guedes, era o anúncio da temporada 2022/2023, mas havia outro assunto importante em cima da mesa: o desvelar do novo modelo de direção do TMP, depois de Tiago Guedes ter sido indicado para assumir a direção da Maison e La Biennale de La Danse de Lyon, em França, função que assume parcialmente em julho e em pleno em setembro.