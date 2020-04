Ser pasteleiro foi o mais próximo que encontrou de ser astronauta, o sonho de criança. Carlos Fernandes adorava as ciências exatas e a ideia das visitas ao espaço, e na Escola de Hotelaria, aos 14, percebeu que a pastelaria é "o lado mais científico da cozinha" e simultaneamente aquele que lhe permite expressar-se - ora sendo mais disruptivo, como era na cozinha do Loco (uma estrela Michelin), em Lisboa, ora num trabalho mais técnico e de sabores consensuais, como faz agora no Vista (uma estrela).

Aos 25 anos - entre escola e estágios - já levava 10 anos de experiência e tinha sido chef de pastelaria de restaurantes com estrelas Michelin em Portugal e em Espanha.



O seu objetivo de carreira agora é outro: quer um sentimento de grupo entre os pasteleiros portugueses (já que só agora começa a haver uma boa formação, diz) e que a profissão se valorize. "Tem de haver caras novas e cada um de nós precisa de ver que não está sozinho", explica.



Já criou um espaço interativo dedicado aos novos pasteleiros no Congresso Nacional de Cozinheiros e o próximo projeto é para a quarentena: organizar um colóquio online de pastelaria em Portugal. É preciso mais do que ciência exata.