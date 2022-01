A Hollywood dos felizes para sempre, agora em livro

Parece quase absurdo dizer que Quentin Tarantino acaba de iniciar uma carreira na escrita. Um escritor, no seu âmago, é o que sempre foi – e foi pela riqueza, pelo estilo e pela energia vibrante das suas histórias que entrou em Hollywood (enquanto argumentista de From Dusk Till Dawn, de Robert Rodriguez), que ganhou os seus dois Óscares (Melhor Argumento Original por Pulp Fiction e Django Libertado) e, mais ainda do que pela perícia da sua realização pela ou força dos seus atores, foi por elas que inscreveu o seu nome na lista dos grandes autores cinematográficos do seu tempo.