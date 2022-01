Tiago Guedes: “O nosso projeto sempre olhou para a cidade de forma complementar”

O Rivoli faz 90 anos e os festejos começam já no dia 18 de janeiro, terça-feira, estendendo-se até domingo. Falámos com o diretor do Teatro Municipal do Porto para conhecer a programação e para olhar para o passado recente e os desafios de futuro deste teatro que é um “gato de sete vidas”.

Para assinalar os 90 anos, o Rivoli pensou numa programação que se estende a outros espaços da cidade. Que podemos esperar destes dias de celebração?

90 anos é um número redondo e sempre tivemos esta data do aniversário como um ponto importante da nossa programação. Coincide também com o início do ano que é um momento de programação forte. Com os 90 anos quisemos ir mais longe e comemorar este aniversário com duas particularidades. Primeiro, estendendo as atividades aos nossos vizinhos e parceiros de programação, desde logo aos nossos dois teatros, Rivoli e Campo Alegre. À volta do Rivoli desafiámos alguns parceiros de programação, como o Palácio do Bolhão, o Coliseu, o Maus Hábitos e o Passos Manuel. Também vai haver uma atividade na Câmara Municipal do Porto, nos Paços do Concelho. Quisemos que este aniversário fosse celebrado fora de portas, porque o Rivoli é o teatro da cidade há 90 anos. A outra particularidade é termos escolhido nove projetos só de artistas da cidade. É um aniversário comemorado com os artistas da cidade e com os parceiros de programação da cidade. É esta a base deste aniversário.