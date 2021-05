Minari: o Sonho Americano

Na cultura sul-coreana, há um conceito muito particular, o han, que designa uma espécie de doença da alma, uma malaise, um mal de vivre em partilha no este asiático. Sintetiza um certo ressentimento, uma tristeza - poderíamos descrevê-lo como uma mistura de saudade de algo inexistente com uma angústia existencial perene. Mas o han é ainda mais complexo: apesar da consciência plena de que a vida está cheia de dificuldades e de tragédia, há uma esperança a fervilhar sob as agruras do dia a dia.