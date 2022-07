Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1 . A terceira edição do Festival Elétrico está de regresso ao Parque da Pasteleira, no Porto, nos dias 1, 2 e 3 de julho. O cartaz conta com 20 nomes da melhor música eletrónica nacional e internacional, nos quais se destacam Floating Points (3 jul.), o lendário Francesco Del Garda (1 jul.) a dupla austríaca Kruder & Dorfmeister (3 jul.) e o set arrojado do búlgaro KiNK (2 jul.). Nas presenças nacionais, Rui Vargas, que esteve em todas as edições, encerrará o festival, no dia 3, logo depois da atuação de Moullinex. Para além da música, o Elétrico terá um espaço dedicado às famílias e outro às tecnologias, inovação e sustentabilidade, instalações de arte de artistas da cidade e atividades ligadas ao bem-estar, como yoga, meditação sonora ou ecstatic dance. Os bilhetes diários custam €35 e o passe geral €65. A programação completa do festival, bem como os horários, pode ser consultada aqui.