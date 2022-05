Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

No sábado, 7, celebra-se a final da 26ª edição do Festival Termómetro, dedicado a descobrir os novos talentos da música internacional. Os finalistas desta edição são os grupos Evaya, Smoke Hills, Tyroliro, MEMA. e Synik, que atuam no LAV - Lisboa ao Vivo a partir das 22h. O espetáculo, que conta ainda com a participação especial de Noiserv, é apresentado por Fernando Alvim. Os bilhetes custam €10.



Também no sábado, o evento Vozes da Serra ao Mar promove um encontro de coros na Igreja Paroquial de Cádima. A partir das 21h30, atuam o Coral de Sant'Ana de Oliveira do Hospital, o Orfeão Polifónico de Mortágua e, de Cantanhede, o Coro Terra d'Ouro e o Orfeão Vox Caeli. A entrada é livre, e o evento será transmitido ao vivo na página do Facebook da Tradição da Serra ao Mar.





A carregar o vídeo ... Evaya, uma das finalistas do Festival Termómetro



Obra de Luís Melo, em exposição na Galeria Porto Oriental



A Festa da Flor 2021 Nuno Andrade

Em Tomar, o Parque do Mouchão recebe, a 7/5, a partir das 12h30, o, feira gastronómica que reúne 40 variedades de sopa - entre elas, o caldo de enguias, a sopa de galifão, a canja de leitão ou o caldo templário - de 27 entidades participantes. Os bilhetes custam €5, com descontos para crianças e famílias, e a receita reverte para o CIRE – Centro de Integração e de Reabilitação de Tomar.Em Olhão, oabre as portas para um conjunto de atividades de turismo de natureza e sensibilização ambiental, como os passeios de barco ou a observação de aves. A entrada é livre. Já o Auditório Municipal de Albufeira recebe, de sexta a domingo, a peça, protagonizada por Marina Mota, com bilhetes a €15.Na Invicta, a Galeria Porto Oriental recebe, a exposição individual de pintura do artista. A inauguração decorre no sábado, 7, das 16h às 20h, e estará patente na galeria até 30 de junho, podendo ser visitada de quarta a sexta, das 15h às 19h, e aos sábados por marcação prévia.Até domingo, 8, decorre em Oeiras o, cujo país convidado é o Brasil com o espetáculo Palavra Prima, que homenageia o escritor e compositor Chico Buarque. O festival decorre em espaços como o Parque dos Poetas, o Auditório César Batalha e o Hotel Vila Galé, e conta com performances de Adolfo Luxúria Canibal, IKOQWE (Batida e Luaty Beirão), Jorge Palma ou Luísa Sobral. A entrada é livre.Na Madeira, este é também o primeiro fim de semana da emblemáticaque, até 29 de maio, invade espaços icónicos do Funchal, como Avenida Arriaga, o Mercado das Flores ou a Praça Municipal, levando dança, música, exposições, desfiles e o cortejo alegórico da flor. As atividades são de entrada livre.