Estes são os vencedores da 4ª edição dos Prémios Play

Os Prémios da Música Portuguesa Play voltaram ontem ao Coliseu dos Recreios, com público e sem restrições. Foram mais de três horas apresentadas por Filomena Cautela marcadas por duetos inéditos e em que foram sendo revelados os nomes que mais se destacaram no panorama musical em Portugal durante o último ano.



Em 13 categorias, 46 nomeados competiam pelas distinções na música Portuguesa.





Ana Moura e Nenny abriram as atuações da noite com um medley de vários temas de ambas, incluindo os nomeados Tequila e Andorinhas. Ana Moura mal tinha saído do palco e já estava a ser chamada para receber o seu primeiro prémio da noite na categoria de Melhor Artista Feminina, agradeceu o prémio referindo que tem "perseguido a vontade de que todos nós podemos encontrar o nosso caminho, definir novas regras e isto faz-nos acreditar que todos podemos chegar a um determinado sucesso, seja ele qual for".Sem grande surpresa o artista com mais Prémios Play, que no final da noite passou a ter 8 galardões, voltou a ganhar como Melhor Artista Masculino. Dino D'Santiago subiu ao palco e agradeceu com um excerto do seu Esquinas, voltou a subir ao palco mais à frente no espetáculo para receber o Prémio da Crítica e para uma atuação em dueto com Monte Cara onde fizeram uma reinterpretação de algumas das músicas mais icónicas da língua portuguesa como Desfolhada, Vou Levar-te Comigo, Estou Além e Vida Boa.Simone de Oliveira recebeu o Prémio Carreira acompanhada pela maior ovação da noite. A artista agradeceu: "Não estava nada à espera desta coisa bonita que vocês me ofereceram." Aproveitou também para deixar um conselho: "Adorei todos os prémios que foram entregues (…) não sei se voltarei aqui, mas espero que vocês continuem a achar que a música portuguesa vale a pena".Quanto ao único prémio que tem votação do público, o Vodafone Canção do Ano, a escolha foi Onde Vais, de Bárbara Bandeira e Carminho que já conta com mais de 9 milhões de visualizações no YouTube. Bárbara Bandeira subiu ao palco para receber o prémio e referiu: "Para mim, o maior prémio é eu ter tido a oportunidade de trabalhar com uma artista tão incrível como a Carminho".Melhor Artista Feminina: Ana MouraMelhor Artista Masculino: Dino D’SantiagoMelhor Grupo: The Black MambaMelhor Videoclipe: Andorinhas, Ana Moura realizado por André CaniçosMelhor Álbum de Fado: Horas vazias, CamanéPrémio Lusofonia: Jeito Alegre de Chorar, Paulo FloresPrémio da Crítica: Dino D’SantiagoArtista Revelação: Eu.ClidesMelhor Álbum Música Clássica/Erudita: Portuguese Music for Piano Duo, Luís Duarte e Lígia MadeiraMelhor Álbum: 70 Voltas ao Sol (Ao Vivo com Orquestra), Jorge PalmaPrémio Carreira: Simone de OliveiraVodafone Canção do Ano: Onde Vais, Bárbara Bandeira feat. Carminho