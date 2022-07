18.68 traz novos petiscos a Lisboa

As mais lidas GPS

No que era o quartel de bombeiros mais antigo do País, nasceu um bar de cocktails que leva muito a sério a comida que os acompanha.

Ao chegar-se ao Largo Barão de Quintela, no Chiado, em Lisboa, facilmente se constata que há coisas que não mudam, por muito que a cidade se transforme: os carros de bombeiros continuam a povoar parte do estacionamento disponível, mas o número 12 do largo já não é casa da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lisboa.