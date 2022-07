As mais lidas GPS

Os fins de tarde de domingo no JNcQUOI Asia vão ter animação com sets de DJ até setembro.

No JNcQUOI Asia, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, já podia desfrutar de um final de tarde bem passado a petiscar - agora, aos domingos, entre as 16h às 19h, vai também poder ouvir música. Na esplanada do restaurante será servido um set de DJ para animar os fins de semana de verão.