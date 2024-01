Scorsese já tem guião para novo filme escrito. É sobre Jesus

O seu filme mais recente chegou às salas de cinema há menos de três meses, mas Martin Scorsese não parece querer perder tempo. O cineasta nova-iorquino de 81 anos tem já um guião finalizado para um próximo filme - disse-o esta segunda-feira, em entrevista ao jornal Los Angeles Times.



Depois de Assassinos da Lua das Flores ter sido apresentado em primeira mão no festival de Cannes, em maio do ano passado, Martin Scorsese viajou para Itália com a mulher, Helen Morris, para assistir a uma conferência católica, refere o Los Angeles Times. Aí, teve um encontro breve com o Papa Francisco, tendo referido posteriormente que respondeu "a um apelo do Papa a artistas" da "única forma" que conhece: "Imaginando e escrevendo um guião para um filme sobre Jesus."



De acordo com o LA Times, o guião foi finalizado em colaboração com o crítico de cinema, argumentista e realizador Kent Jones e a longa-metragem deverá ser filmada ainda em 2024.



O argumento do filme parte de um livro do autor japonês Shusaku Endo (1923-1996), publicado em 1973 e intitulado Life of Jesus - já publicado em Portugal, com o título Uma Vida de Jesus. Não é uma biografia tradicional, tendo sido descrito no passado pelo autor como uma tentativa de "tornar Jesus compreensível" aos que não professam o Cristiniasmo e sendo um relato da vida de Jesus Cristo como percecionada pelo romancista japonês.