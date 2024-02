Leonor Teles e o cinema como arte da comoção

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Convencionou-se dizer que "a última imagem é a que fica" na memória. Mas quem se deslocar a uma sala de cinema para ver Baan, o novo filme da realizadora portuguesa Leonor Teles – o quarto da sua carreira, contando com duas curtas-metragens, e a sua primeira longa de "ficção" (já lá vamos) -, talvez tenha mais dificuldades em esquecer a primeira: um filme a arrancar e Carolina Miragaia, que interpreta uma jovem lisboeta chamada L ("ficção", dizíamos), abraçada a alguém, a cantar as palavras de uma canção da norte-americana Banks, Fuck Em Only We Know, aqui despida de instrumentação eletrónica: