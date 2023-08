Os Bourbon de Linhaça e um vilão com coração, eis 'Pôr do Sol' em versão filme

Depois do sucesso televisivo, "Pôr do Sol" deu agora origem a um filme - estreia esta 5.ª. “Acho que conseguimos fugir aos padrões simplistas que a novela impõe às personagens”, reflete o realizador.

De uma série-novela com piada passou a tendência, de tendência passou agora a filme. Pelo meio muitos tote bags e uma banda (Jesus Quisto) que já tem vida própria. Falamos da série portuguesa Pôr do Sol, que lança agora um possível novo sucesso: Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó.