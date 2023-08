'Strange Way of Life': Pedro Pascal, José Condessa e Ethan Hawke juntos na curta-metragem de Almodóvar

Foi finalmente agendada a estreia cinematográfica do mais recente trabalho do realizador espanhol Pedro Almodóvar. Segundo a Sony Pictures Classic, Strange Way of Life, curta-metragem de 2023, será apresentada dia 4 de outubro em Nova Iorque e Los Angeles, sendo depois difundida por todo o território dos Estados Unidos no dia 6 do mesmo mês.



O filme será exibido juntamente com outra obra de Pedro Almodóvar, A Voz Humana, curta-metragem de 2020, que conta com participação da atriz Tilda Swinton.



Já Strange Way of Life, escrito e realizado pelo próprio Almodóvar, é encabeçado por Pedro Pascal (The Last of Us; A Guerra dos Tronos) e por Ethan Hawke (Dia de Treino; Antes do Anoitecer). A trama leva-nos à história de Silva (Pascal) e Jake (Hawke), ex-pistoleiros - agora xerife e rancheiro, respetivamente - que depois de vinte e cinco anos se reencontram. No entanto, Jake deixa claro ao amigo que esta reaproximação não serve apenas para recordar os velhos tempos.



O filme fica também marcado pela participação de José Condessa (Rabo de Peixe), que aqui interpreta uma versão jovem de Silva, bem como pela canção Estranha Forma de Vida, de Amália Rodrigues e Alfredo Merceneiro, parte da banda sonora. Strange Way of Life, apresentado apenas em sessões limitadas em território europeu, não tem data de estreia global anunciada.