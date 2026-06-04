Nuno Markl estreia-se na realização com filme baseado no seu AVC

O humorista explicou que andou três anos a escrever o filme, mas que nunca ficou satisfeito. Até que decidiu usar a sua doença como "argamassa".

Nuno Markl anunciou o arranque da produção O Homem que Mordeu o Cão: o Filme, que deve chegar aos cinemas no próximo ano. Markl irá realizar o projeto que caracterizou como sendo o "trabalho mais ambicioso" da sua carreira.

Em entrevista à SIC Notícias, Markl, de 54 anos, revelou que já tinha escrito diferentes guiões nos últimos três anos, mas nunca encontrou o tom certo para a obra. O ponto de viragem aconteceu após o acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu o ano passado. “O filme ia ser muito mais simples e não tão interessante. Tinha histórias mais clássicas, mas nunca me agradou (...) Faltava a argamassa para ligar tudo", contou. A argamassa que encontrou? O AVC que quase o matou. “Olhei para a minha situação, para os elementos cómicos sobre tudo o que me aconteceu e o puzzle encaixou todo”.

Após o AVC, Markl passou pelos hospitais São Francisco Xavier e Egas Moniz. Está neste momento a continuar a recuperação no Hospital do Mar, em Cascais. E será com os cuidadores que o ajudaram no hospital que irá fazer o seu filme.

A longa-metragem vai começar a ser rodada em setembro.