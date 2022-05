Cerimónia de abertura de Cannes contou com muito glamour e discurso de Zelensky

Final Cut de Michel Hazanavicius foi o filme que marcou a abertura de um evento que só termina dia 28 de maio com a entrega dos prémios. Quem já pode levar uma Palma de Ouro para casa é o ator Forest Whitaker que recebeu da mão de Pierre Lescure, presidente do festival, um prémio por uma carreira dedicada à arte. A reação do público foi inequívoca, com uma ovação de pé.



Forest Whitaker a receber uma Palma de Ouro pela sua carreira das mãos de Pierre Lescure, presidente do festival REUTERS

"[Esta noite entregamos uma] Palma honorária para o artista, o cineasta, o embaixador da UNESCO, simplesmente, um cidadão do mundo", disse Lescure.

Já o líder ucraniano falou em direto para o mundo das artes, através de uma videochamada realizada a partir de Kiev, que foi um dos momentos mais marcantes e "sombrios" da noite.

"Precisamos de um novo Chaplin para provar que hoje o cinema não é silencioso", disse Zelensky, referindo-se à sátira de Charlie Chaplin a Adolf Hitler no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. O presidente da Ucrânia pediu ainda que o cinema esteja "cada vez mais do lado da liberdade".







Volodymyr Zelenskiy a discursar para a plateia que se encontrava na cerimónia de abertura do Festival de Cannes REUTERS

O maior festival de cinema do mundo abriu portas esta terça-feira e irá decorrer durante duas semanas, onde serão exibidos filmes como o Top Gun: Maverick, de Tom Cruise, e o drama musical Elvis, de Baz Luhrmann.