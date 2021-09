Pai e filho num confronto que resume a política na América

Na sua esteia atrás das câmaras, Viggo Mortensen não abdicou de encarar um dos papéis principais de Falling – Um Homem Só, o de John Peterson, homossexual com a complicada tarefa de aguentar com estoicismo as constantes provocações do pai – o conservador, católico e homofóbico Willis, interpretado por Lance Henriksen –, de visita à casa que partilha com Eric e a filha adotiva.