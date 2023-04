Fundo europeu Eurimages apoia dois filmes portugueses

A Eurimages, fundo de apoio cultural do Conselho da Europa, divulgou esta quarta-feira os filmes escolhidos para apoio como parte da sua Sessão de Avaliação de Projetos para 2023. Da lista, constam dois filmes de co-produção portuguesa: Sonhar com Leões e Filipinas.



Sonhar com Leões, uma produção de ficção portuguesa, brasileira e americana de Paolo Marinou-Blanco, vai ser apoiado com €150 mil do fundo europeu, depois de ter sido distinguido com o galardão de "Projeto mais Prometedor" no Black Nights Film Festival, em Talín, na Estónia.



Já Filipinas, documentário de Leonor Noivo produzido pela Terratreme (Portugal) e Barberousse (França), vai receber €74,500 da Eurimages. Ambos os filmes são também apoiados pelo ICA, o Instituto do Cinema e do Audiovisual.



O Conselho da Europa, órgão internacional de defesa dos direitos humanos (não confundir com Conselho Europeu), anunciou que iria apoiar um total de 32 filmes, entre os quais seis documentários e duas animações, com um total de €8,275,000. Destes, disse o fundo, 11 são realizados ou co-realizados por mulheres.



Entre os realizadores mais destacados a ser apoiados pelo fundo, encontram-se o russo radicado em França Kirill Serebrennikov, que recebeu €350 mil para completar Disappearance, produção conjunta entre França e Alemanha; a polaca Agnieszka Holland para The Green Border, produção polaca, francesa, checa e belga, com €380 mil; e o canadiano David Cronenberg para The Shrouds, produção canadiana e francesa, com €500 mil.