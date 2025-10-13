Sábado – Pense por si

Diane Keaton (1946-2025), a elegância do desassossego

Ícone do cinema, Keaton fez da vulnerabilidade uma arma e do riso uma tradução da verdade. Morreu aos 79 anos mas deixa personagens femininas que souberam rir e sofrer e que nos mostraram quem somos.

Tiago Neto 13 de outubro de 2025 às 16:00
A atriz norte-americana morreu no passado sábado, dia 11 de outubro, depois de uma carreira fulgurante em Hollywood
A atriz norte-americana morreu no passado sábado, dia 11 de outubro, depois de uma carreira fulgurante em Hollywood

Nem sempre é fácil descrever a vida e o legado de quem nos marca. Nessa luta, entre adjetivos e elogios, há verdades que ficam por dizer e justiça que fica por fazer. Para descrever Diane Keaton, contudo, elegância pode ser a palavra-chave para o que deixou no ecrã. Uma elegância feita de doçura e de excentricidade, de papéis nervosos e gargalhadas desarmantes. Nesta contradição luminosa, encontrámos uma mulher que parecia tropeçar na própria graça, que usou a vulnerabilidade como dom e, pelo caminho, se fez símbolo da mulher moderna.

