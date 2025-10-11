Morreu a atriz Diane Keaton

Diane Keaton morreu aos 79 anos. A família confirmou que Keaton morreu na Califórnia, Estados Unidos, mas não divulgou a causa da morte.

A atriz alcançou a fama com a sua participação no filme O Padrinho, de Francis Ford Coppola, em que foi Kay Adams, a namorada e mulher de Michael Corleone. Mais tarde tornar-se-ia uma das atrizes coqueluches de Woody Allen, participando em filmes icónicos do realizador como Annie Hall, Love and Death ou Interiores. A interpretação da neurótica Annie Hall valeu-lhe um Óscar, em 1977.

Keaton nasceu em Los Angeles em 1946 e era a mais velha de quatro irmãos. Filha de um pai engenheiro e mãe dona de casa, em 1964, formou-se em artes e mudou-se para Nova Iorque para fazer carreira no teatro. Em 1969 surge como co-protagonista ao lado de Allen na peça da Broadway Play It Again, Sam. Recentemente participou na sérieThe Young Pope, em que interpretava a Irmã Mary Ignatius, a percetora da personagem de Jude Law.