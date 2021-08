Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. O Arrebita Portimão! está de regresso e promete para esta segunda edição muitos pratos do mar e da serra com "um twist de chef". Ao todo, nos dias 21 e 22 de agosto, estarão presentes mais de 30 chefs de todo o país, entre nomes consagrados e emergentes, que apresentarão 12 criações para serem degustadas pelo público: desde as almôndegas de caldeirada e molho xó dos chefs Hugo Brito e Artur Gomes à sobremesa "Isto não é uma tarte de amêndoas e figo" do chef pasteleiro Carlos Fernandes, passando pela criação de João Oliveira, chef do único restaurante com estrela Michelin em Portimão, o Vista, que propõe um taco vegetal de tomate coração de boi de castelhanas e sardinha assada. Tal como no ano passado, os chefs estarão a cozinhar a partir de todo o tipo de lojas da cidade que, nesta edição, terão descontos e serviços de tatuagem e de cabeleireiro para quem se quiser aventurar para além dos tachos. O ponto de partida do Arrebita Portimão! é na Praça da República e é obrigatório o uso de máscara durante o evento, que se realiza entre as 18h e as 22h30.