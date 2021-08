O regresso dos super-vilões

Ao longo das últimas duas décadas, tem sido possível aprender com os filmes de super-heróis. Por exemplo, que as lógicas de adaptação não se aplicam da mesma forma neste género, em relação a outros casos. Verdade, há diversos romances alvo de variadas adaptações, mas o mundo dos super-heróis parece existir numa universo à parte, onde se tenta, tenta, tenta, até acertar. Só isso explica terem existido três diferentes Homem-Aranha no espaço de uma década, três Hulk diferentes mais ou menos no mesmo espaço temporal e agora existir um novo filme de O Esquadrão Suicida, cinco anos após uma primeira tentativa.