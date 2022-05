Aplauso crítico para novo filme de Tiago Guedes em Cannes

Apresentado no sábado, em antestreia mundial, no festival francês, Os Restos do Vento foi acolhido com entusiasmo. Há 16 anos que nenhum realizador português pisava esta passadeira vermelha.

Tiago Rodrigues, o argumentista do filme, foi barrado à entrada da passadeira vermelha do Festival de Cannes. O problema? O encenador e dramaturgo, que deixou a direção do Teatro Nacional D. Maria II para abraçar a do Festival d'Avignon, resolveu usar ténis para assistir à antestreia mundial de Restos do Vento, no último sábado, 21 de maio.