Glória, 'uma história profundamente portuguesa' à conquista da Netflix

A primeira produção portuguesa da Netflix é um drama de espionagem com valores de produção de calibre internacional, mas de coração luso. Estreia-se a 5 de novembro.

Era uma história que já acompanhava o criador e argumentista, Pedro Lopes, “há uns bons anos”, mas ainda não tinha surgido a oportunidade para a levar ao ecrã. Depois veio a Netflix, e com ela “outros meios” para a concretizar: o financiamento para uma produção de calibre internacional, que permitiu recriar o Portugal dos anos 60 e recrutar o mais promissor talento nacional, e a acessibilidade de “uma plataforma que chega a 193 países”. Eis Glória, a primeira produção portuguesa do gigante do streaming mundial, que chega aos nossos ecrãs a 5 de novembro.