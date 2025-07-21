Sábado – Pense por si

Sem rei, mas com Elroq

A SÁBADO experimentou o primeiro SUV compacto 100% elétrico da Skoda. Eis o Elroq 85, a partir de 43 mil euros.

Markus Almeida 21 de julho de 2025 às 18:00
A Skoda lançou o seu primeiro SUV compacto elétrico no início do ano, o Elroq. Este não tardou a marcar posição e em abril foi mesmo o modelo 100% elétrico mais vendido na Europa. Um arranque auspicioso para um carro que representa o início de um novo capítulo para a marca checa. O Elroq não só inaugurou um ciclo de seis novos modelos a serem lançados nos próximos anos, após o sucesso do Skoda Enyaq e do Enyaq Coupé, como estreou a nova linguagem de design "Modern Solid", que, segundo o CEO da Skoda Auto, Klaus Zelmmner, "procura o ponto de equilíbrio perfeito entre tamanho, espaço interior e mobilidade elétrica para a cidade e não só".

