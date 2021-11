Como a arte pode entrar em diálogo com a morte

04 de novembro Joana Fonseca com Leonor Riso

As mais lidas GPS

É um conjunto de obras que lida com "a morte e o luto como celebração", o debruçar de um jovem artista sobre a ausência através de uma "investigação matérica" entre a criação e a destruição - para o autor, componentes fundamentais do trabalho artístico. Morder o Pó, a exposição "mais importante" da curta mas promissora carreira de Fernão Cruz, está sediada na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, até 17 de janeiro, com entrada livre.