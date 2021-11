Na Zona J, os jovens do bairro não têm medo de mostrar como vêem o seu mundo

A ideia surgiu-lhe depois de quase dois anos a fotografar na Zona J, em Chelas, para o projeto Nova Lisboa – série fotográfica que denuncia os problemas de habitação na capital portuguesa. Se Gonçalo Fonseca, fotógrafo documental de 27 anos, se dedicava a contar as histórias de alguns dos moradores desta zona da cidade, com o tempo foi-se apercebendo que algumas das crianças do bairro, com quem se ia cruzando, nunca tinham mexido numa câmara fotográfica e que demonstravam um grande fascínio sempre que lhes passava a sua para as mãos.