Mark Bradford chega a Serralves para tornar visível o que é invisível

Anita Hill é perentória quando define o trabalho de Mark Bradford na revista TIME, justificando a inclusão do seu nome na lista de 100 personalidades mais influentes de 2021: para ele, ninguém é invisível. Em adolescente, Mark passou grande parte do seu tempo no cabeleireiro da mãe, em Leimert Park, zona de Los Angeles com uma forte comunidade latina e afo-americana, ouvindo as queixas das mulheres que se sentiam zangadas por não terem salários iguais aos dos homens ou por não serem devidamente ressarcidas em situação de divórcio. "Estou familiarizado com pessoas que às vezes estão invisíveis."