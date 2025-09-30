Owen O’Kane: “A ansiedade é viciante. Traz-nos a promessa da segurança”

O psicoterapeuta irlandês explica que estarmos ansiosos dá-nos a ilusão de controlo e que isso pode tornar-se um hábito. Não podemos esperar que desapareça, como promete a autoajuda.

Há mais de 20 anos que recebe no seu gabinete pessoas com ansiedade. Owen O’Kane defende que se trata de uma epidemia. O antigo diretor de Saúde Mental do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido acredita que, como qualquer outra adição, estamos viciados a estar em constante preocupação. No livro Viciados em Ansiedade, bestseller no Reino Unido, quer que se olhe para este problema de outra forma. Aliás, defende que não se trata de um transtorno de ansiedade, mas de um desafio que não vai desaparecer. A sua visão revolucionária – pela primeira vez no mundo associou-se a ansiedade a uma dependência – já está a fazer a diferença. Em breve vai explicar a sua visão aos professores e alunos da faculdade de Psicologia de Oxford.