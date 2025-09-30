Maria João Lopo de Carvalho: "Corri riscos, como entrar na selva com um homem que não conhecia"

Nunca conseguiu ser a típica “menina da sociedade”, detesta petit noms e diz que o conceito de “beta” não lhe encaixa porque sempre trabalhou. A escritora acaba de publicar o seu 12.º romance histórico, sobre o criador do Estoril.

Estava destinada a ser médica, para fazer a vontade à avó, mas acabou por seguir a sua vocação: ser professora. Teve uma relação difícil com a mãe por entrar em “desajuste absoluto” com a agenda que ela tinha para si: “ser boa aluna, saber inglês, ser médica ou o que fosse, ter um marido, cuidar dos filhos e saber organizar a casa”. Aos 13 anos, a escritora de livros infantojuvenis e de romances históricos, começou a ganhar o seu próprio dinheiro a organizar festas para crianças e mais tarde a vender croquetes. Maria João Lopo de Carvalho, de 63 anos, casou-se três vezes, tem dois filhos e uma neta, Charlotte, de 4 anos. É fascinada por Camões – que acredita tê-la protegido dos perigos que correu na viagem que fez para escrever sobre os amores do poeta. O Estoril não Caiu do Céu, biografia romanceada de Fausto Figueiredo, é o seu 12.º e último livro.