Estas aulas prometem revolucionar o pilates. Conseguirão?

O Prescription Pilates Lisbon garante que tem as máquinas mais avançadas do mercado . Será verdade? Fomos testar - o veredicto é esta crónica.

Já tinha experimentado aulas de Pilates antes, por isso fui para o estúdio com uma ideia preconcebida do que seria o treino: uma aula focada em alongamentos, com benefícios terapêuticos, mas pouco dinâmica e desafiante (já disse que não era a maior fã?). Surpresa: não foi nada disso que aconteceu.