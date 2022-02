Kati Marton: 'Merkel faz uma ótima imitação de Putin'

A autora de "A Chanceler - A Notável Odisseia de Angela Merkel" descreve a sua biografada como alguém que Putin não consegue iludir, dotada de uma fé muito pessoal. E deixa conselhos sobre como se lidar com a extrema-direita no Parlamento.

A jornalista e escritora Kati Marton descreve a sua biografada, Angela Merkel, como a "pessoa mais reservada do mundo". Tal não a impediu de traçar o retrato da ex-chanceler alemã, que na sua perspetiva ensinou tantas lições a líderes que poderia inspirar um segundo volume de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. No livro A Chanceler - A Notável Odisseia de Angela Merkel, a autora com dupla nacionalidade húngara e norte-americana que liderou a delegação alemã da ABC News assegura que Angela Merkel é das poucas líderes mundiais que Putin não consegue iludir e que é provável que esteja ao telefone com o sucessor, Olaf Scholz.



Sem dúvida que me deu simpatia e compreensão de quem ela é e por que é tão reservada e desconfiada, porque cresci num estado policial semelhante e entendo a sua necessidade de controlar a informação. Ela estava rodeada de informadores. O seu parceiro de laboratório era informador. E a [polícia política Stasi] tentou recrutá-la. Mas ela atraiu-me por outras razões: é a líder do sexo feminino mais poderosa da minha vida e talvez de todos os tempos. Atraiu-me mais depois de 2015, quando abriu as fronteiras alemãs aos refugiados enquanto todos os seus vizinhos construíam muros e cercas. Eu quis saber como é que ela conseguiu gerir o seu país para apoiar. Também me apercebi que ninguém tinha escrito uma história humana sobre ela, e era nisso que eu estava interessada. É o retrato de uma personagem. O que eu mais queria era entrar debaixo da sua fachada de ferro, de controlo, que é o que ela não quer.