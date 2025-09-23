Sábado – Pense por si

Julia Roberts: "Um bónus de envelhecer é fazer papéis mais complexos"

Pete Carroll / The Interview People 23 de setembro de 2025 às 23:00

A atriz - vencedora de um Óscar - recebeu uma ovação em pé em Veneza pelo seu novo trabalho. Aos 57 anos

Não estamos habituados a ver Julia Roberts num papel controverso em que provavelmente duvidamos das suas intenções. Mas no seu novo filme Depois da Caçada, a atriz de 57 anos é uma professora universitária que esconde um passado. Quando a sua aluna estrela - que por sinal a venera - faz acusações graves a um colega da faculdade tudo se complica. Nem tudo o que parece é, num tenso thriller psicológico realizado por Luca Guadagnino. A estreia aconteceu no Festival de Veneza e no final a atriz e a realizador receberam uma ovação de pé. Durante seis minutos foram aplaudidos.

