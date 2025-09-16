Carlos Fiolhais: "A Inteligência Artificial pode prolongar-nos a vida"

O professor apresenta-nos as vantagens e os perigos da IA e sublinha que o mundo não vai acabar. Mas temos de estar atentos

Quando decidiu testar o chatgpt, Carlos Fiolhais descobriu que a ferramenta estava longe de ser genial. Atribuiu-lhe três livros que nunca tinha escrito. Confessa que hoje a ferramenta de conversação de IA está mais inteligente, mas mesmo assim este "papagaio" ainda tem limitações. "Tenho uso muito regrado, desconfio e quando sei de um certo assunto, acho que consigo fazer melhor. E uma das deficiências do chat GPT é a falta de humor. E aquilo não tem piada." Agora, as vantagens da IA no campo da ciência e medicina são imensas. O professor de Física mergulhou na história e nas histórias da Inteligência Artificial nas crónicas que escreve na revista Domingo, do Correio da Manhã, e agora juntou os seus textos, atualizou-os e acrescentou mais uns para fazer um dicionário: Inteligência Artificial de A a Z.