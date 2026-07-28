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João Carlos Melo: "Começa a haver quem tenha medo da Inteligência Artificial"

Luísa Oliveira 28 de julho de 2026 às 23:00
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O psiquiatra, a exercer desde 1995, também se dedica à escrita não ficcional. Na sua última obra, esmiúça os nossos tão variados medos, desmistificando-os. Até porque são eles que nos salvam dos perigos.

É normal termos medos. E ao aceitá-los, avançamos meio caminho no sentido de os controlar - em vez de serem eles a impedirem-nos de viver. Quem o garante, com um reminiscente sotaque açoriano, é o coordenador de Psiquiatria no hospital Amadora Sintra, a propósito do seu sexto livro, dedicado ao tema.

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