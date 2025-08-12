Jaime Ferreira da Silva: "Consome menos energia comprar uma explicação cozinhada"

O psicólogo considera que a melhor estratégia contra o radicalismo é a negociação. E dá formações de parentalidade porque a tolerância se começa a ensinar em casa.

Não é só uma perceção: a sociedade está mais polarizada e cada vez mais permeável aos discursos extremistas. Basta abrir a televisão, ler o jornal ou fazer um scroll no seu telemóvel. "Como dizia Umberto Eco, a Internet veio dar espaço e voz ao bêbado da aldeia. Pode, efetivamente, ser uma caixa de ressonância poderosa de ideias que antes ficariam na taberna", diz o psicólogo Jaime Ferreira da Silva. Mas as redes sociais não são as únicas culpadas – só amplificam. Contudo, o presidente do conselho de especialidade da Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações da Ordem dos Psicólogos Portugueses está otimista. "Acredito que a nossa espécie vai encontrar, como sempre fez, solução para os problemas de cada época", diz. Numa entrevista telefónica à SÁBADO explica que os extremos fazem parte da natureza humana e como podemos chegar a um lugar de consenso.