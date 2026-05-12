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Cristina Saraiva: “Ter a casa organizada ajuda-me muito a gerir a ansiedade”

Susana Lúcio
Susana Lúcio 12 de maio de 2026 às 23:00

Tirou o curso de organizadora profissional em 2019, mas começou a escrever sobre as suas rotinas familiares no blogue A Conxitamaria, A Arrumadinha, em 2017. Agora lançou o livro Vida em Ordem.

Sempre foi organizada. Em miúda tinha as canetas e os manuais bem arrumados. Cristina Saraiva, de 43 anos, cresceu no Peru e no México, onde o pai trabalhava nas Nações Unidas, e regressou a Portugal para se licenciar em Marketing. A gestão da família numerosa, com 4 crianças, levou-a a escrever um blogue e a especializar-se como organizadora profissional. Entretanto, criou a onde ensina ferramentas de seis áreas: organização pessoal, da casa, financeira, familiar, do trabalho e autocuidado.

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