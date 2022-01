Tem obra única de Caravaggio e é o centro de uma disputa familiar. Falhou o leilão da villa Aurora

Propriedade é disputada pela viúva e pelos filhos do príncipe Nicolò Boncompagni Ludovisi. Estava à venda por €471 M de euros, uma das casas mais caras do mundo. Mas não se entusiasme, quem a comprar tem à espera cerca de €11M em obras de restauro.

Falhou o leilão para vender a villa Aurora. A mansão situada no centro de Roma e que é um verdadeiro museu esteve à venda esta terça-feira por 471 milhões de euros, agora é expectável que exista uma redução de 20% no preço e que seja lançada uma nova venda a 7 de abril.



Mas o que tem esta mansão de tão espetacular, para ser uma das casas mais caras do mundo? Primeiro, o facto de datar de 1597 e ter sido mandada construir pelo cardeal Francesco Maria Del Monte. Dentro dos muros há um pouco de tudo o que o luxo permite, nos cerca de 40 quartos e nos jardins.



A começar nas obras de artes: tem o único teto pintado por Caravaggio e ao qual se deve grande parte do valor pedido pela casa. É um mural que representa Júpiter, Neptuno e Plutão, numa pequena sala do primeiro andar que serviu de laboratório de alquimia para o cardeal.